ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА самые высокие горы в мире - самая высокая вершина в мире - самая высокая вершина в россии - самые высокие горы в россии - самое низкое место в россии - самое низкое место в мире

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География
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Гора Эверест, Эверест, вершина эльбрус, Уральские горы, Прикаспийская впадина, озеро Ассаль.
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