ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА самые высокие горы в мире - самая высокая вершина в мире - самая высокая вершина в россии - самые высокие горы в россии - самое низкое место в россии - самое низкое место в мире -
География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА самые высокие горы в мире - самая высокая вершина в мире - самая высокая вершина в россии - самые высокие горы в россии - самое низкое место в россии - самое низкое место в мире -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гора Эверест, Эверест, вершина эльбрус, Уральские горы, Прикаспийская впадина, озеро Ассаль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Окружающий мир