На ферме содержатся коровы овцы козы всего 3320 животных коров на ферме 126 меньше че?? овец и на 100 больше чем о сколько на ферме коз
Математика
На ферме содержатся коровы овцы козы всего 3320 животных коров на ферме 126 меньше че?? овец и на 100 больше чем о сколько на ферме коз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-коров х+126=овец х+126+100=козы х+(126+х)+(х+126+100)=3320 3х+352=3320 3х=3320-352 3х=2968 х=2968:3 х=... А потом от х -( х+126+ х+126+100) это овцы...
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