На ферме содержатся коровы овцы козы всего 3320 животных коров на ферме 126 меньше че?? овец и на 100 больше чем о сколько на ферме коз

Математика

На ферме содержатся коровы овцы козы всего 3320 животных коров на ферме 126 меньше че?? овец и на 100 больше чем о сколько на ферме коз

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