Математика 6 класс :Сумма одной пары вертикальных углов, образованных при пересеч??ний двух прямых,равна 126°.Найдите градусную меру каждого угла, полученного при пересечений этих двух прямых.

Математика

Математика 6 класс :Сумма одной пары вертикальных углов, образованных при пересеч??ний двух прямых,равна 126°.Найдите градусную меру каждого угла, полученного при пересечений этих двух прямых.

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