Математика. Два грузовика выехали в 10.00 в противоположных направлениях. через 5 ч. ??асстояние между ними было 1140 км. На сколько скорость первого грузовика меньше скорости второго, если первый грузовик за 5 ч. проехал 600 км?
Математика
Математика. Два грузовика выехали в 10.00 в противоположных направлениях. через 5 ч. ??асстояние между ними было 1140 км. На сколько скорость первого грузовика меньше скорости второго, если первый грузовик за 5 ч. проехал 600 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость первого 600/5=120 км/ч второй проехал за 5 ч 1140-600=540 км его скорость 540/5=108 км/ч 120-108=11 км/ч на 11 км/ч скорость второго меньше скорости первого
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Жила-была ворона И съела червяка Прошу у вас прощенья, что песня коротка ( нужно на??исать текст, чтобы получилось не в стихотворной форме)
Русский язык
Сделай одно уравнение по задаче: В июне в пансионате отдыхали 342 человека. Из них 285 взрослых, остальные - дети. Сколько детей было в пансионате?
Английский язык