Математика. Два грузовика выехали в 10.00 в противоположных направлениях. через 5 ч. ??асстояние между ними было 1140 км. На сколько скорость первого грузовика меньше скорости второго, если первый грузовик за 5 ч. проехал 600 км?

Математика

Математика. Два грузовика выехали в 10.00 в противоположных направлениях. через 5 ч. ??асстояние между ними было 1140 км. На сколько скорость первого грузовика меньше скорости второго, если первый грузовик за 5 ч. проехал 600 км?

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