Мав поява за день зібрала 730 бананів частину бананів Вона розклала у 25 ящиків по 10 ??ананів у кожному а решту у більші ящиків по 12 бананів у кожному Скільки більше ящиків використала
Математика
Мав поява за день зібрала 730 бананів частину бананів Вона розклала у 25 ящиків по 10 ??ананів у кожному а решту у більші ящиків по 12 бананів у кожному Скільки більше ящиків використала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25×10=250 (б) розклали у ящики 2) 730-250=480 (б) залишилось 3) 480÷12=40 (ящ) Відповідь: більше використала мавпа більших ящиків - 40 шт.
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