Мав поява за день зібрала 730 бананів частину бананів Вона розклала у 25 ящиків по 10 ??ананів у кожному а решту у більші ящиків по 12 бананів у кожному Скільки більше ящиків використала

Математика

Мав поява за день зібрала 730 бананів частину бананів Вона розклала у 25 ящиків по 10 ??ананів у кожному а решту у більші ящиків по 12 бананів у кожному Скільки більше ящиків використала

Автор: Гость