Мав поява за день зібрала 730 бананів частину бананів Вона розклала у 25 ящиків по 10 ??ананів у кожному а решту у більші ящиків по 12 бананів у кожному Скільки більше ящиків використала

Математика
Мав поява за день зібрала 730 бананів частину бананів Вона розклала у 25 ящиків по 10 ??ананів у кожному а решту у більші ящиків по 12 бананів у кожному Скільки більше ящиків використала
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25×10=250 (б) розклали у ящики 2) 730-250=480 (б) залишилось 3) 480÷12=40 (ящ) Відповідь: більше використала мавпа більших ящиків - 40 шт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ) Написать сочинение рассуждение на тему "Нужно ли но??ить зимой шапку") Заранее спасибо)
Ответить
Математика
Детском саду 178 детей, и на каждого ребёнка в день положено 10 Г сливочного масла. Сколько пачек сливочного масла ежедневно необходимо детском сад...
Ответить
Английский язык
ПРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответить
Математика
Решите плиз только 2)
Ответить
Русский язык
Решите пожалуйста 18 номер
Ответить