ПРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Гость: Гость:

Сэнди: Привет, Ольга. Тебе нравится твоя новая квартира? Ольга: Она просто замечательная. Сэнди: Правда? Ольга: Да. Там небольшая гостиная, кухня, спальня и ванная комната. Сэнди: Есть там какая-нибудь мебель? Ольга: Да, есть. Диван и кресло в гостиной, но нет телевизора. А в спальне есть кровать и стол. Сэнди: Как насчет кухни? Там есть плита? Ольга: Да, есть. Еще там есть стол и холодильник. Сэнди: Звучит здорово!