1. Кому из советских политических деятелей принадлежит фраза: Может быть, самое гл??вное из того что я сделал, заключается в том, что они смогли снять меня простым голосованием».

История

1. Кому из советских политических деятелей принадлежит фраза: Может быть, самое гл??вное из того что я сделал, заключается в том, что они смогли снять меня простым голосованием».

Автор: Гость