1. Кому из советских политических деятелей принадлежит фраза: Может быть, самое гл??вное из того что я сделал, заключается в том, что они смогли снять меня простым голосованием».

История
1. Кому из советских политических деятелей принадлежит фраза: Может быть, самое гл??вное из того что я сделал, заключается в том, что они смогли снять меня простым голосованием».
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хрущев это было 14 октября 1964
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