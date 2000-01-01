Для производства адной тонны пшиницы нужно
Окружающий мир
Для производства адной тонны пшиницы нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пшеницу выращивают в зоне, где выпадает естественных осадков порядка 500 мм (в год) = 0,5 т/кв.м = 5000 т/га. 5000 т/га (воды) : 2,5 т/га (пшеницы) = 2000. То есть, при естественном поливе, для производства 1 т пшеницы используется 2000 т воды.
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