Очевидно что 30кратно3 , 300кратно3, 3000кратно3.......30кратно10. На какое натуральное числ?? обязательно делятся все числа, в записи которых есть только две тройки и нули?
Математика
Очевидно что 30кратно3 , 300кратно3, 3000кратно3.......30кратно10. На какое натуральное числ?? обязательно делятся все числа, в записи которых есть только две тройки и нули?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3; 33; 10; 30; 10... Смотря сколько нулей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите! найдите длину отрезка если а) его половина равна 18 см б) треть его длины 25 см в) его шестая часть равна 42 см г) его четверть равна 3...
Окружающий мир