Очевидно что 30кратно3 , 300кратно3, 3000кратно3.......30кратно10. На какое натуральное числ?? обязательно делятся все числа, в записи которых есть только две тройки и нули?

Математика
Очевидно что 30кратно3 , 300кратно3, 3000кратно3.......30кратно10. На какое натуральное числ?? обязательно делятся все числа, в записи которых есть только две тройки и нули?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3; 33; 10; 30; 10... Смотря сколько нулей
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