Очевидно что 30кратно3 , 300кратно3, 3000кратно3.......30кратно10. На какое натуральное числ?? обязательно делятся все числа, в записи которых есть только две тройки и нули?

Математика

Очевидно что 30кратно3 , 300кратно3, 3000кратно3.......30кратно10. На какое натуральное числ?? обязательно делятся все числа, в записи которых есть только две тройки и нули?

Автор: Гость