В 6Б учатся 25 учеников. На сегодня домашнюю работу по литературе сделали 10 человек. Домашнее задание по математике - 8 человек. Из всех учеников только 6 человек сделали задание и по литературе, и по естествознанию, но не п...
Информатика
В 6Б учатся 25 учеников. На сегодня домашнюю работу по литературе сделали 10 человек. Домашнее задание по математике - 8 человек. Из всех учеников только 6 человек сделали задание и по литературе, и по естествознанию, но не по математике. 7 человек сделали задание и по математике, и по естествознанию, но не по литературе. Одновременно математику и физику, но не естествознание, не сделал никто. Сколько человек выполнили домашнее задание только по одному предмету, если известно, что тех, кто сделал все задания, в классе нет, а не делает домашнее задание только Вовочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычитаем Вовочку, остаётся 24 ученика, которые сделали хоть что-то. Л=10; М=8 Л+Е=6 М+Е=7 М+Ф=0 Естествознание сделали 6 чел с литературой, и 7 чел с математикой. Значит, только литературу сделали 10-6=4, а только математику 8-7=1. Итак, М=1, Л=4, Е+Л=6, Е+М=7. Всего 18 человек, а решивших хоть что-то 24. Значит, остальные 6 чел сделали или одно естествознание, или одну физику. Один предмет сделали 6+1+4=11 учеников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
Математика