В 6Б учатся 25 учеников. На сегодня домашнюю работу по литературе сделали 10 человек. Домашнее задание по математике - 8 человек. Из всех учеников только 6 человек сделали задание и по литературе, и по естествознанию, но не п...

Информатика

В 6Б учатся 25 учеников. На сегодня домашнюю работу по литературе сделали 10 человек. Домашнее задание по математике - 8 человек. Из всех учеников только 6 человек сделали задание и по литературе, и по естествознанию, но не по математике. 7 человек сделали задание и по математике, и по естествознанию, но не по литературе. Одновременно математику и физику, но не естествознание, не сделал никто. Сколько человек выполнили домашнее задание только по одному предмету, если известно, что тех, кто сделал все задания, в классе нет, а не делает домашнее задание только Вовочка?

Автор: Гость