Продолжить текст 4-6 предложений:два молодых петушка подрались,и один победил другого.Проигравший петушок забился под сарай и сидит там тихонько.Победитель же взлетел на забор,замахал крыльяи и заорал во все горло:ку-ка-ре-ку!....

Гость: Гость:

Проигравший петух вылез из под сарая. Он долго думал и решил, что они всё таки друзья, и он пойдёт спасать знакомого. Он проследил за тем, куда улетел ястреб, и пошёл искать друга. Оказалось, что ястребиное гнездо находится не так далеко. Петушок отправился в гору. На пути ему встретилось много опасностей, но он преодолел их ради друга. И вот, он пришёл к своей цели, перед ним было гнездо. Он заглянул туда и увидел своего друга, который притворялся мёртвым, чтобы ястреб его не прикончил сразу. Победивший в драке петушок извинился перед своим братом и они вместе вернулись домой до возвращения ястреба.