Помогите с расстановкой токов в схеме. Правильно ли я расставил токи (стрелки) над??юсь на фото видно

Гость: Гость:

Эта задача решается при помощи уравнений Кирхгофа. Заранее нельзя предсказать направление тока, поэтому его принимают ПРОИЗВОЛЬНЫМ! Если в результате решения значение тока получилось ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, то просто измените направление стрелочки не схеме на ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ... Вот и всё!!!