Помогите с расстановкой токов в схеме. Правильно ли я расставил токи (стрелки) над??юсь на фото видно
Физика
Помогите с расстановкой токов в схеме. Правильно ли я расставил токи (стрелки) над??юсь на фото видно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта задача решается при помощи уравнений Кирхгофа. Заранее нельзя предсказать направление тока, поэтому его принимают ПРОИЗВОЛЬНЫМ! Если в результате решения значение тока получилось ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, то просто измените направление стрелочки не схеме на ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ... Вот и всё!!!
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