Пожалуйста дайте описание того, как вы представляете компьютер будущего)) Пофантазируйте и дайте объяснение на достаточно "понятном языке"

Гость: Гость:

Я думаю,что компьютер будущего будет выполнять задачи при помощи мысли человека,я подумал-он выполнил.Задумал я видео о птицах,он включил.Экран будет помещен в наручные часы,с помощью голографии его можно будет увидеть в полной мере