Пожалуйста дайте описание того, как вы представляете компьютер будущего)) Пофантазируйте и дайте объяснение на достаточно "понятном языке"
Информатика
Пожалуйста дайте описание того, как вы представляете компьютер будущего)) Пофантазируйте и дайте объяснение на достаточно "понятном языке"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю,что компьютер будущего будет выполнять задачи при помощи мысли человека,я подумал-он выполнил.Задумал я видео о птицах,он включил.Экран будет помещен в наручные часы,с помощью голографии его можно будет увидеть в полной мере
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