Как решить 7,8,9 задачи? Условие ко всем задачам: Найдите стороны параллелограмма АБСД,зная, что его периметр=24см

Гость: Гость:

7)1.по первому свойству=>противополжные стороны =, => АВ=СД и ВС=ДА 2. т.к. по усл.задачи АВ=ДА=>АД=СД=ВС=ДА 3. Периметр=24=>каждая из сторон=24:4=6см 8)угол ВАС и угол АСД н/л углы, обр. при пересечении ВС//АД, сек. АС=> угол ВАС= углу АСД, а т.к. по усл.задачи угол ВАС= углу САД=> угол ВАС=САД=АСД АНАЛОГ. УГОЛ ВСА=ДАС=> ВСА=ДАС=САД=ВАС Треуг.ВСА и САД явл р.б.=> соотв. эл.= => АВ=ВС и СД=ДА. по й свойству парал.=> против. стороны= =>АВ=ВС=СД=ДА. Периметр=24 => 24:4=6см 9) долго доказывать. прости, мне лень.