Помогите пожалуйста вариант 1 2 и 3 задание очень нужно
Алгебра
Помогите пожалуйста вариант 1 2 и 3 задание очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 2. А) (42х^5/у^4)*(у^2/14х^5)=6/у^2 Б)(63а^3b/c)/(18a^2b)=7a/2с В) ((4а^2-1)/(а^2-9))/((6а+3)/(а+3))= {(((2а-1)*(2а+1))/((а-3)*(а+3))}*{(а+3)/3*(2а+1)}={(2а-1)/(а-3)}*{3*(а+3)} Г)...=1+((p-q)/q) Задание 3 ....=3х(Х+3)-х(Х+15)-2(х^2-9)=3х^2+9х-х^2-15х-2х^2+18=18-6х
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