Сочинение самому себе зачем человек приходит в этот мир

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Сочинение самому себе зачем человек приходит в этот мир
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Гость:
Для того що б розвиватись і пізнавати Бога
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