Напишите краткое рассуждение: Кто виноват что судьбы Владимира Дубровского и Маш?? Троекурово сложились так трогично.

Литература
Напишите краткое рассуждение: Кто виноват что судьбы Владимира Дубровского и Маш?? Троекурово сложились так трогично.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троекуров так как он убил отца дубровского ну или виноват сам дубровский потому что не пошел за кольцом
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