Найдите значение выражения: 2 5/8 +(-2 1/8)+(1 1/8)
Математика
Найдите значение выражения: 2 5/8 +(-2 1/8)+(1 1/8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=21/8 - 17/8 + 9/8= (21-17+9)/8= 13/8= 1 5/8
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