Почему тип кольчатые черви носит такое название
Биология
Почему тип кольчатые черви носит такое название
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их так называют потому как тело у них состоит из сегментов, которые в свою очередь покрыты чешуйками с колющими основаниями
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