Звідки береться пил у нашій квартирі

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Серед нас, пил може з’являтися не тільки від сміття або домашніх тварин, але навіть і з зовнішнього середовища: вулканічних викидів, з різних космічних тіл, з пустелі (з Сахари зокрема), з Океанів. Крім того, пил деколи складається і з квіткового пилку, яка з’являється з домашніх рослин і квітів, з засохлих продуктів харчування та інших предметів, які можуть розкладатися. У частих випадках пил береться навіть з мертвих частинок людської шкіри і різних будівельних матеріалів, начебто скловати.