Решить задачу В столовую привезли 48 кг муки для пирожков взяли одну шестую часть отдела обшить одну восьмую часть того что привезли Сколько килограммов муки осталось

Математика

Решить задачу В столовую привезли 48 кг муки для пирожков взяли одну шестую часть отдела обшить одну восьмую часть того что привезли Сколько килограммов муки осталось

Автор: Гость