Решить задачу В столовую привезли 48 кг муки для пирожков взяли одну шестую часть отдела обшить одну восьмую часть того что привезли Сколько килограммов муки осталось
Математика
Решить задачу В столовую привезли 48 кг муки для пирожков взяли одну шестую часть отдела обшить одну восьмую часть того что привезли Сколько килограммов муки осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для пирожков: 48*1/6=8 потом 48-8=40 , 40*1/8=5 , 40-5=35 Ответ՝ 35 кг
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