10 предложений к корнем кас-кос
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10 предложений к корнем кас-кос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя коснулся шкафа. Неприятное прикосновения к шершавому ящику. Касание рукой носа. Не надо касаться острого ножа.
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