Решите, пожалуйста! Можно не все, а несколько заданий
Алгебра
Решите, пожалуйста! Можно не все, а несколько заданий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) пусть х см одна диагональ, у см другая диагональ х+у см сумма диагоналей, х*у/2 площадь ромба { x+y=49 { x=49-y x*y/2=294 (49-y)*y=294*2 -y²+49y-588=0 y²-49y+588=0 D=49²-4*588=2401-2352=49 y1=49+7/2=56/2=28 y2=49-7/2=42/2=21 x1=49-28=21 x2=49-21=28 21см, 28см -диагонали ромба
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