Решите, пожалуйста! Можно не все, а несколько заданий

Алгебра
Решите, пожалуйста! Можно не все, а несколько заданий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)  пусть   х см одна диагональ,  у см другая диагональ      х+у см сумма диагоналей,  х*у/2 площадь ромба   { x+y=49                      { x=49-y      x*y/2=294                  (49-y)*y=294*2    -y²+49y-588=0    y²-49y+588=0    D=49²-4*588=2401-2352=49    y1=49+7/2=56/2=28    y2=49-7/2=42/2=21    x1=49-28=21                 x2=49-21=28     21см,  28см  -диагонали ромба          
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