Детском саду 178 детей, и на каждого ребёнка в день положено 10 Г сливочного масла. Сколько пачек сливочного масла ежедневно необходимо детском саду, если в пачке 200 Г масла?

Математика
Детском саду 178 детей, и на каждого ребёнка в день положено 10 Г сливочного масла. Сколько пачек сливочного масла ежедневно необходимо детском саду, если в пачке 200 Г масла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)178×10=1780(г)-на всех детей. 2)1780:200=89(п.)-пачек масла. Ответ:89 пачек
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