Детском саду 178 детей, и на каждого ребёнка в день положено 10 Г сливочного масла. Сколько пачек сливочного масла ежедневно необходимо детском саду, если в пачке 200 Г масла?

Математика

Детском саду 178 детей, и на каждого ребёнка в день положено 10 Г сливочного масла. Сколько пачек сливочного масла ежедневно необходимо детском саду, если в пачке 200 Г масла?

Автор: Гость