Мебельная Мастерская получила заказ на изготовление 288 шкафов должна была выпуст??ть по 6 шкафов в день на сколько дней раньше срока мастерская выполнила это заказ если она изготавливал по 8 шкафав в день
Математика
Мебельная Мастерская получила заказ на изготовление 288 шкафов должна была выпуст??ть по 6 шкафов в день на сколько дней раньше срока мастерская выполнила это заказ если она изготавливал по 8 шкафав в день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 288:6=48 дней (сделать 288 шкафов) 2) 288:8=36 дней ( сделали 288 шкафов) 3)48-36=12 дней ( раньше срока) Ответ: На 12 дней
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