Мебельная Мастерская получила заказ на изготовление 288 шкафов должна была выпуст??ть по 6 шкафов в день на сколько дней раньше срока мастерская выполнила это заказ если она изготавливал по 8 шкафав в день

Математика

Мебельная Мастерская получила заказ на изготовление 288 шкафов должна была выпуст??ть по 6 шкафов в день на сколько дней раньше срока мастерская выполнила это заказ если она изготавливал по 8 шкафав в день

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