Мені треба фразеологізми до позакладало вуха,похололо на душі від побаченої мною картини,мов язиком злизало,запахло смаленим,мов кропом обдало.

Українська мова

Мені треба фразеологізми до позакладало вуха,похололо на душі від побаченої мною картини,мов язиком злизало,запахло смаленим,мов кропом обдало.

Автор: Гость