Мені треба фразеологізми до позакладало вуха,похололо на душі від побаченої мною картини,мов язиком злизало,запахло смаленим,мов кропом обдало.
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Мені треба фразеологізми до позакладало вуха,похололо на душі від побаченої мною картини,мов язиком злизало,запахло смаленим,мов кропом обдало.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Позакладало вуха - оглохнути похолохо на душі - перелякатися мов язіком злизало - пропало запахло смаленим - небезпека мов Окропом обдало- екстримальна ,неочікувана ситуація
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