Лодка и плот плывут по реке в одном направлении. плот плывет со скоростью 2,6 километров час со скоростью 10 километров час. Какое расстояние проплывет лодка со скоростью 3 часа против течения реки?

Математика
Лодка и плот плывут по реке в одном направлении. плот плывет со скоростью 2,6 километров час со скоростью 10 километров час. Какое расстояние проплывет лодка со скоростью 3 часа против течения реки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости но там всё просто подумай.Без обид
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Мекен үстеуді табыңдар
Ответить
Математика
Найди неизвестное 72:х=24:3 12:х=96:16 х:56=28:14 11х=22×4 18х=72×5 х:20=20:4
Ответить
Математика
Координата точки 2 -1 -3 4 направление перемещения точки на 5 единиц в лево по 4 единиц право на 3 единиц права арифметические действия - 4 + 3 коо...
Ответить
География
Можно подробно рассказать про Христианство? Численность верующих и т.п.
Ответить
География
В каких районах океана образуются льды как они влияют на природу земли и на хозяйственную деятельность человека?
Ответить