Лодка и плот плывут по реке в одном направлении. плот плывет со скоростью 2,6 километров час со скоростью 10 километров час. Какое расстояние проплывет лодка со скоростью 3 часа против течения реки?

Математика

Лодка и плот плывут по реке в одном направлении. плот плывет со скоростью 2,6 километров час со скоростью 10 километров час. Какое расстояние проплывет лодка со скоростью 3 часа против течения реки?

Автор: Гость