Лодка и плот плывут по реке в одном направлении. плот плывет со скоростью 2,6 километров час со скоростью 10 километров час. Какое расстояние проплывет лодка со скоростью 3 часа против течения реки?
Математика
Лодка и плот плывут по реке в одном направлении. плот плывет со скоростью 2,6 километров час со скоростью 10 километров час. Какое расстояние проплывет лодка со скоростью 3 часа против течения реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости но там всё просто подумай.Без обид
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Координата точки 2 -1 -3 4 направление перемещения точки на 5 единиц в лево по 4 единиц право на 3 единиц права арифметические действия - 4 + 3 коо...