В каких районах океана образуются льды как они влияют на природу земли и на хозяйственную деятельность человека?

География
В каких районах океана образуются льды как они влияют на природу земли и на хозяйственную деятельность человека?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льды в арктике вроде бы)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как переводится чибэр с татарского на русский?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с 5 заданиями.Найдите число, 1% от которого составляет 5. Найдите число, 1% от которого составляет 0,22 Запишите выражение ...
Ответить
Английский язык
5 предложений про белку на
Ответить
Математика
Как сделать математику:какие из следующих. выражений можно упростить, используя законы арефметических действий :15x+4y,8a-4b,6n+6m
Ответить
Другие предметы
Характеристика дубровского вромане
Ответить