Как переводится чибэр с татарского на русский?
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Как переводится чибэр с татарского на русский?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый // красиво // красавец; красавица 2. хороший // хорошо
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