Помогите пожалуйста с 5 заданиями.Найдите число, 1% от которого составляет 5. Найдите число, 1% от которого составляет 0,22 Запишите выражение для нахождения числа, 13% которого составляет 52. Найдите число,если 27% от этого...

Математика

Помогите пожалуйста с 5 заданиями.Найдите число, 1% от которого составляет 5. Найдите число, 1% от которого составляет 0,22 Запишите выражение для нахождения числа, 13% которого составляет 52. Найдите число,если 27% от этого числа составляет 81. Чему равняется число, 3% от которого составляет 63?

Автор: Гость