Помогите пожалуйста с 5 заданиями.Найдите число, 1% от которого составляет 5. Найдите число, 1% от которого составляет 0,22 Запишите выражение для нахождения числа, 13% которого составляет 52. Найдите число,если 27% от этого...
Математика
Помогите пожалуйста с 5 заданиями.Найдите число, 1% от которого составляет 5. Найдите число, 1% от которого составляет 0,22 Запишите выражение для нахождения числа, 13% которого составляет 52. Найдите число,если 27% от этого числа составляет 81. Чему равняется число, 3% от которого составляет 63?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,0022 2) 400 3) 300 4) 2100
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