С каких жизни при жизненных ситуациях мы пользуемся биологическими знаниями

Биология
С каких жизни при жизненных ситуациях мы пользуемся биологическими знаниями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различать ядовытие он хороших Знать что за животное В будущем в работе Создание лекарств
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите 5 удмуртских диалектов сроочноо
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста ответить на вопросы с переводом: 1) Екі баланың әңгімесіне өз пікірлеріңді білдіріңдер. Сендердің бастарыңнан осындай жағдай ...
Ответить
Литература
Почему зло это плохо, а добро это хорошо?
Ответить
Биология
У меня вопрос : может ли червь-паразит съесть птицу? Напишите коротко и ясно
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему моя семья
Ответить