Почему зло это плохо, а добро это хорошо?

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Зло никогда не приветствовалось людьми. Злые поступки не несут никакой пользы ни человеку, который его совершает, ни тому кто от этого поступка страдает тем более. Зло несёт в себе хаос, разрушение. Не зря в сказках, рассказах и прочих литературных произведениях раскрывается тема "Добро всегда побеждает зло". Добро в свою очередь несёт пользу, и не важно какую. Главное пользу, и не только людям. Даже когда сам совершаешь добрый поступок, самому становится тепло и легко на душе.