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(4 3/4 - 3,75)+(95/6-3 17/18) Решите
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(4 3/4 - 3,75)+(95/6-3 17/18) Решите
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Гость:
1)43/4=10 ост 3 2)13- а далее сам
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