Что было главной причиной разделения церквей? История средних веков 6 класс $16 вопрос №2

Гость: Гость:

Церковь хотела власти. Разделение имело множество причин: обрядовые, догматические, этические различия между западной и восточной Церквями, имущественные споры, борьба папы римского и константинопольского патриарха за первенство среди христианских патриархов, также разные языки богослужения