Что было главной причиной разделения церквей? История средних веков 6 класс $16 вопрос №2

История
Что было главной причиной разделения церквей? История средних веков 6 класс $16 вопрос №2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Церковь хотела власти. Разделение имело множество причин: обрядовые, догматические, этические различия между западной и восточной Церквями, имущественные споры, борьба папы римского и константинопольского патриарха за первенство среди христианских патриархов, также разные языки богослужения 
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