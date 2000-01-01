Сколько от неба до земли

Окружающий мир
Сколько от неба до земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо — пространство над Землёй или поверхностью любого другого астрономического объекта до открытого космического пространства, тоесть границы неба ( по научному атмосферы) определяются земной или водной поверхностью и территорией окончания Земного притяжения. Определяется Линией Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом и равняется примерно 2000-3000 км от поверхности земли.  В целом, небом обычно называют панораму, открывающуюся при взгляде с поверхности Земли (или другого астрономического объекта) в направлении космоса.
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