Что такое ирригация?

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Что такое ирригация?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ИРРИГАЦИЯ,  необходимый для земледелия искусственный поливземли.  Позволяет выращивать урожаи в районах,  где выпадет мало осадков.  Первые ирригационные системыЕгипта,  Азии и Среднего Востока датируются 3000 до н.  э.,  когда строились оросительные каналы и водоемы,чтобы доставить воду из рек на близлежащие поля.  Позже были созданы простые механические устройства,включая АРХИМЕДОВ ВИНТ,  которые использовались для подачи воды из рек и ручьев в ирригационныеканалы.  В настоящее время большую часть воды для ирригации берут из поверхностных или ПОДЗЕМНЫХВОД.  Поверхностные воды -  это ручьи,  реки и озера.  Возведение ДАМБЫ через реку позволяет накапливатьбольшое количество воды,  создавая искусственное озеро или резервуар.  Эта вода и используется дляирригации в засушливый сезон.  Грунтовую воду берут из КОЛОДЦЕВ.  В некоторых районах воду для этой целиполучают путем ОПРЕСНЕНИЯ и доставляют на поля через систему каналов,  канав,  насосов и труб.
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