Что такое ирригация?
История
Что такое ирригация?
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ИРРИГАЦИЯ, необходимый для земледелия искусственный поливземли. Позволяет выращивать урожаи в районах, где выпадет мало осадков. Первые ирригационные системыЕгипта, Азии и Среднего Востока датируются 3000 до н. э., когда строились оросительные каналы и водоемы,чтобы доставить воду из рек на близлежащие поля. Позже были созданы простые механические устройства,включая АРХИМЕДОВ ВИНТ, которые использовались для подачи воды из рек и ручьев в ирригационныеканалы. В настоящее время большую часть воды для ирригации берут из поверхностных или ПОДЗЕМНЫХВОД. Поверхностные воды - это ручьи, реки и озера. Возведение ДАМБЫ через реку позволяет накапливатьбольшое количество воды, создавая искусственное озеро или резервуар. Эта вода и используется дляирригации в засушливый сезон. Грунтовую воду берут из КОЛОДЦЕВ. В некоторых районах воду для этой целиполучают путем ОПРЕСНЕНИЯ и доставляют на поля через систему каналов, канав, насосов и труб.
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