Срочно!!!!!!!!!!!!!!!! Характеристика В. Дубровского по плану. ПЛАН 1.Жизнь в Петербург??. 2.Отношение к отцу. 3.В кистеневской роще.

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План 1.Беспечная жизнь Владимира в Петербурге. 2.Ссора отца Владимира с Троекуровым и её последствия. 3.Смерть отца и лишение имения. 4.Владимир решает отомстить за отца. 5.Владимир Дубровский становится Дефоржем и разбойником. 6.Любовь Владимира к Маше. 7.Владимир отказывается от мести. 8.Моё отношение к Дубровскому. теперь пройдемся поподробней по по плану: А. С. Пушкин, всю жизнь ненавидевший несправедливость, пустоту и "дикость" дворянства, в романе "Дубровский" выдвинул на первый план одного из представителей провинциального дворянства — честолюбивого, благородного повстанца, пострадавшего от своего же сословия, молодого Дубровского. Самодурство и деспотизм знатного барина Троекурова приводит к тому, что старый барин Андрей Гаврилович Дубровский умирает. Его имение незаконно присуждается Троекурову. С этого момента развивается конфликт, в душах крестьян Дубровского назревает бунт. Молодой Владимир Дубровский идеализирован Пушкиным. Таким он видит героя-освободителя, борца за правду и справедливость. Молодой дворянин наделен чертами типичного романтического героя: умен, образован, благороден, храбр, добр, статен, красив. Его отношения с крестьянами построены на преданности и доверии. Протест крестьян против самодурства Троекурова находит отклик в сердце Дубровского. Ими движет чувство мести за смерть Андрея Гавриловича Дубровского, им ненавистны государственные чиновники, способные работать только на богатых, нечистых на руку местных "идолов". Бунт в душе народа почти всегда выливается в реальную борьбу. Поэтому, по законам авантюрно-приключенческого жанра, народное восстание приобретает подпольный характер, неизвестная шайка благородных разбойников грабит и сжигает помещичьи усадьбы. Владимир Дубровский влюблен в дочь своего врага, поэтому отказывается от мести Троекурову. Пушкин усугубляет конфликт свадьбой Маши Троекуровой и пожилого князя Верейского и поддержкой этого брака отцом девушки. Дубровский отчаянно пытается отвоевать свою любовь, но опаздывает. Маша обвенчана, Дубровский ранен. Последняя деталь служит сюжетным оправданием для того, чтобы война повстанцев приняла массовый характер. А. С. Пушкин изобразил быт и нравы провинциального дворянства с идеализированными моральными и нравственными устоями старинного дворянства.