Родственные слова с корнями гор, нос, ран.

Русский язык
Родственные слова с корнями гор, нос, ран.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горка,носик,рана.....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА.Напишите сочинение на тему: Моя профессия оценщика недвижимос??и и земли. Почему эта профессия хороша, и почему вы её выбрали( н...
Ответить
Математика
Решите уравнения: а) 166 = m - 34 б) 59 = 81 - k Помогите, буду благодарна!
Ответить
Биология
На какие систематические группы делется царство животных . Перечислете их в порядке убывания .
Ответить
Английский язык
Ребята помогите пожалуйста с английским завтра сдавать. ничего не понимаю! Grammar 1. Decide if the tenses in these sentences are correct or n...
Ответить
Русский язык
Сочинение эссе: Трагедия Бориса это трагедия человека от которого отвернулся сво?? народ.
Ответить