Родственные слова с корнями гор, нос, ран.
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Родственные слова с корнями гор, нос, ран.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горка,носик,рана.....
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