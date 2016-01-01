Сочинение эссе: Трагедия Бориса это трагедия человека от которого отвернулся сво?? народ.

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В 1824 году А. С. Пушкина сильно заинтересовали события конца XVI — начала XVII века, когда русским государством управлял Борис Годунов, трон которого потом занял Лжедмитрий. Изучая данный материал, Пушкин задумал написать произведение о власти и народе. Для того чтобы ярче показать минувший век со всеми его особенностями, Пушкин счел наиболее подходящей для разрешения этой задачи форму трагедии. Народ является главным героем произведения и в трагедии показан в движении, в своем развитии. Сцена на Красной площади говорит о его растерянности и недоумениипо поводу безвластия в стране: «О Боже мой, кто будет нами править? О горе нам!» Народ не может представить себе жизнь без царя. Народные массы привыкли к тому, что ими кто-нибудь управляет и кто-то властвует над ними. По ходу развития действия растет и сила народа. В сцене «Девичье поле» народ не такой, как раньше. Он хотя и ждет и желает принятия венца Борисом, но в то же время ему принципиально важно, кто именно будет царем. «Не мудрствуя лукаво», народ понимает, что избрание царя осуществляется по указке бояр: «То ведают бояре, не нам чета». Однако народу свойственно верить. Народ надеется увидеть в Борисе достойного правителя. Борис, принимая «власть великую со страхом и смиреньем», клянется своему народу, что в царстве не будет нищих и убогих. И действительно, в первые годы царствования Борис идет на некоторые уступки народу, помня свои обещания. Но со временем Борис Годунов забывает о нуждах своего народа, не печется о его положении и даже «Юрьев день задумал уничтожить». Народ отворачивается от него, увидев в нем деспота, который не только не заботится о благе народа, но, напротив, ухудшает его положение, закрепляет крепостничество. Окончательно теряет свой авторитет Борис, когда предстает в глазах народа как убийца царевича Дмитрия. Не имея поддержки бояр, Борис выбирает •неверный метод, с помощью которого, как он надеется, ему удастся совладать с народом. («Лишь строгостью мы можем . неусыпной удержать народ».) А ведь народ — это мятежная стихия, всегда склонная к восстанию против своих угнетателей. Забыв об этом, Борис дает фору своему противнику, который тут же пользуется этим: …Попробуй самозванец Им посулить старинный Юрьев день, Так и пойдет потеха. И на самом деле народ перешел на сторону самозванца, питая надежды и стремясь к свободе. Борис же терпит крушение, потому что не позаботился о народной поддержке. Народ одержал победу, свергнув с престола Бориса. Но от этого ему не стало легче. Плоды победы полностью достались боярам. Положение простого народа при новом царе стало еще хуже. Когда Мосальский объявляет народу о смерти жены и сына Годунова, народ в ужасе молчит. Почему же он молчит? В этом безмолвии народном кроется приговор самозванцу как правителю и новому угнетателю народных масс. Сегодня народ еще только безмолвствует — вяло и нерешительно выражает своей протест, но завтра он может заговорить, и тогда — горе тому, против кого он поднимет свой голос! Пушкин создал реалистическую, подлинно народную трагедию, равной которой в то время не было в русской литературе. Пушкин высветил русский народ в качестве созидателя и движущей силы исторических судеб. Народ возвел Бориса на престол, а когда отвернулся от него, Борис погиб. Народ облегчил победу и самозванцу Лжедмитрию, Мощь народа безгранична. В конце трагедии народ из слабой, растерянной массы перерождается в грозного судью беззаконий и преступлений царской власти.