Помогите написать Эссе на тему "Я ненавижу ваши убеждения, но я готов отдать за то ??тобы вы могли свободно их излагать"

Обществознание
Помогите написать Эссе на тему "Я ненавижу ваши убеждения, но я готов отдать за то ??тобы вы могли свободно их излагать"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свободная печать бывает хорошей или плохой. Это факт.  Но еще более верно то, что несвободная печать бывает только плохой. Почему?  Потому что писать о чем-то запретном,  скрытом от обнародования, но при этом имеющем место в обществе,  станет только смелый журналист с активной гражданской позицией.  То, о чем он напишет, вероятно, вызовет большой общественный резонанс и бурю недовольства официально установленной  власти. В демократическом обществе основной принцип существования - свобода слова, т.е. тот, кто хочет выразить свои мысли словами, свои убеждения - вправе сделать это свободно! В России демократия, нет строгой цензуры на печать. В некоторых других странах (не буду их называть, сами знаете,  каких странах... ) властью  введена официальная цензура на печать и слово. Такие государства ведут психологическую войну,  применяя ее явные методы и приемы (например, подчинение власти средств массовой информации). Непокорных наказывают, сажают в тюрьмы. Их семьи в опасности. Это ужасно по сути. Теперь выражу собственное мнение по проблеме. Я могу ненавидеть чьи-то убеждения, но я готов все отдать, чтобы этот человек мог свободно их излагать.
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