Даю 20 баллов!! Помогите пожалуйста!!! Писатель не может пренебрегать ничем , что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник. Задание разобрать предложение по цифрой 4, подчеркнуть все слова как ч...

Русский язык

Даю 20 баллов!! Помогите пожалуйста!!! Писатель не может пренебрегать ничем , что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник. Задание разобрать предложение по цифрой 4, подчеркнуть все слова как члены предложения.

Автор: Гость