Даю 20 баллов!! Помогите пожалуйста!!! Писатель не может пренебрегать ничем , что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник. Задание разобрать предложение по цифрой 4, подчеркнуть все слова как ч...
Русский язык
Даю 20 баллов!! Помогите пожалуйста!!! Писатель не может пренебрегать ничем , что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник. Задание разобрать предложение по цифрой 4, подчеркнуть все слова как члены предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Писатель(сущ.) не может ________ ======== пренебрегать(гл.) ничем(сущ.), ============= - - - - - - что расширяет(гл.) его(местоим.) ========== - - - видение(сущ.) мира(сущ.), - - - - - - - - - - - - конечно(н.), если он(местоим.) _ . _ . _ . _ __ мастер(сущ.), а не ремесленник ====== ============ (сущ.).Вроде так но не факт что всё правильно.
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