В магазин привезли 120л молока и 17 кг фруктов. 120 лит. молока стоит 57 руб а 17 кг фруктов 14 рублей. всего рублей и кг ??? пришол покуратель и купил 60 лит молока и 14 кг фруктов. сколько осталось кг и лит молока в магазине?

Математика
В магазин привезли 120л молока и 17 кг фруктов. 120 лит. молока стоит 57 руб а 17 кг фруктов 14 рублей. всего рублей и кг ??? пришол покуратель и купил 60 лит молока и 14 кг фруктов. сколько осталось кг и лит молока в магазине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-60=60 литром молока,и 17-14=3 кг осталось фруктов
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