В магазин привезли 120л молока и 17 кг фруктов. 120 лит. молока стоит 57 руб а 17 кг фруктов 14 рублей. всего рублей и кг ??? пришол покуратель и купил 60 лит молока и 14 кг фруктов. сколько осталось кг и лит молока в магазине?

Математика

В магазин привезли 120л молока и 17 кг фруктов. 120 лит. молока стоит 57 руб а 17 кг фруктов 14 рублей. всего рублей и кг ??? пришол покуратель и купил 60 лит молока и 14 кг фруктов. сколько осталось кг и лит молока в магазине?

Автор: Гость