X^2+x-12 помогите решить
Математика
X^2+x-12 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=1+4*12=49 x1=(-1+7)/2=3 x2=(-1-7)/2=-4
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