Памогите составьте предложения с устойчивые словосочетания 1.И в ус не дует. 2. И ??хом не ведёт. 3.Куда Макар телят не гонял. 4.За тридевять земель. 5.Как снег на голову 6.Не покладая рук

Гость: Гость:

Врет и в ус не дует я его зову,зову,а он и ухом не ведет отправлю тебя туда,куда Макар телят не гонял ты живешь,как за тридевять земель к нам родственники приехали,как снег на голову я тружусь каждый дель не покладая рук