Постоить график функции у=х²-3|х|+2 При каких значениях х выполняетца неравенство х??-3|х|+2gt;1? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!

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Рассмотрим графики функций y=x*x - 3x + 2 y =x*x + 3x + 2 y=x*x - 3x + 2 D=9-8=1 x1,2=(3+-1)/2 = 1, 2 xv = -b/2a = 1.5 yv = f(1.5) = -0.25 y =x*x + 3x + 2 x1,2=(-3+-1)/2 = -1,-2 xv = -b/2a = -1.5 yv = f(-1.5) = -0.25 a > 0, ветки вверх По этим параметрам строим 2 графика. График функции y =x*x - 3|x| + 2 будет совпадать с графиком y=x*x - 3x + 2, когда x > 0, и с графиком y=x*x + 3x + 2, когда x < 0. Ну а построив этот график ты увидишь, когда выполняется это неравенство.