Написать о своих занятиях в школе кому-либо из знакомых2ра
Русский язык
Написать о своих занятиях в школе кому-либо из знакомых2ра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)в нашей школе открылся такой замечательный кружок по русскому языку ,я каждый день хожу туда получать новые знания,я советую тебе посещать его вместе со мной !
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