Написать о своих занятиях в школе кому-либо из знакомых2ра

Русский язык
Написать о своих занятиях в школе кому-либо из знакомых2ра
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)в нашей школе открылся такой замечательный кружок по русскому языку ,я каждый день хожу туда получать новые знания,я советую тебе посещать его вместе со мной !  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение про птиц с описанием
Ответить
Математика
Помогитееее номер 383
Ответить
Окружающий мир
Какие корни у клевера?
Ответить
Математика
Катер за 3 ч по течению и 5 ч против течения проходит 76км . Найдите собственную скор??сть катера , если за 6 ч по течению он проходит такое же рас...
Ответить
Математика
Помогите плиз!!!!! 419 и 425(а)
Ответить