Помогите плиз!!!!! 419 и 425(а)

Математика
Помогите плиз!!!!! 419 и 425(а)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
419. 1/7 часть  - потребляет первый двигатель за 1 час 1/5 часть - потребляет второй за 1 час 1/7+1/5=12/35 - израсходуют оба двигателя за 1 час 1)   1/7 * 2=2/7 - потребуется первому на 2 часа 2)   1/5*3=3/5 - потребуется второму на 3 часа 3)    2/7+3/5=31/35 части израсходуют оба двигателя 4)   35/35 - 31/35=4/35 части - останется в бочке
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