Знайти середини стрін трикутника з вершинами у точках О(0;0),А(0;2),В(-4;0)
Геометрия
Знайти середини стрін трикутника з вершинами у точках О(0;0),А(0;2),В(-4;0)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А потому что я тоже с этим сталковался
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