Сколько глав в "Повести временных лет"?(перечислите их если можите)

История
Сколько глав в "Повести временных лет"?(перечислите их если можите)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)начало русского летописания 2)южнорусской летописание 12 и 13 века 3)начало летописания в Ростово-Суздальском крас 4)время упадка Владимирского великокнижесского летописания 5)московский великокняжеский свод в 14 веке 6)первый общерусский митрополичий свод 1408 год 7)Фотиев Полихрон 1418 8)последние этапы митрополичего летописания 9)московское великокняжеское летописание после 1389 г 10)первый Московский великокняжеский свод 1472 11)Московский великокняжеский свод 1479
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