Какие корни у клевера?

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Ботаническое описание клевера.Клевер луговой - многолетнее травянистое растение высотой 20—50 см. Корень стержневой, ветвистый, часто с клубеньками азотусваивающих бактерий. Из пазух прикорневых листьев выходят цветущие стебли с тройчатыми листьями, складывающимися на ночь. Листья тройчато-сложные, нижние на длинных, верхние на коротких черешках; листочки нижних листьев обратнояйцевидные, верхние — овальные или яйцевидные, снизу обычно более опушенные. Цветкиклевера неправильной формы, розовые или красные, длиной 11-14 мм, сидячие, расположены в головчатых соцветиях, у основания два последни... ... Иногда в качестве лекарственного сырья заготавливают корни клевера. Сушат обычным способом. Химический состав клевера.